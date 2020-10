: "Beaucoup de joueurs ont fait leurs débuts ce soir et on a joué un bon match contre un adversaire fort. On s'est créé des occasions. Bien sûr, j'aurais préféré gagner mais on n'a pas réussi à le faire. Tous les joueurs qui font leurs débuts peuvent être contents d'eux. Les deux prochaines rencontres, ce sera autre chose, ce n'est pas amical. Ce seront deux autres matchs pour la Nations League et on va tout faire pour les gagner."

Zinho Vanheusden: "C'est une énorme fierté, je suis très content d'avoir pu jouer avec les Diables. Je suis quand même un peu déçu parce qu'on n'a pas gagné. Sur la phase du but, Michy me dit de prendre l'espace, puis je vois Alexis partir et je le connais: je sais que quand il part, il part. Je lui donne en profondeur et il sert parfaitement Michy qui marque."

Joris Kayembe: "Ça fait énormément plaisir d'obtenir une première cape, j'ai vraiment savouré le moment. Il y avait beaucoup de joie et d'excitation. Ça fait plaisir d'évoluer avec ces joueurs-là. Je rentrerai à Charleroi avec beaucoup de joie et de respect, je n'oublie pas que c'est grâce à ce club que j'en suis là."

Alexis Saelemaekers: "Mon rôle est simple, j'essaye d'aider l'équipe et de rendre la confiance au coach. C'est dommage, ce nul en fin de match mais je suis content de faire partie du groupe. C'est une expérience différente qu'en club, j'ai la chance de côtoyer tous les plus grands joueurs de Belgique et je suis vraiment content. J'ai été très bien intégré, ils ont été très gentils avec moi, ils restent des gens très accessibles malgré leur statut. Le match contre le pays de Galles ce vendredi, avec les Espoirs, on ne le jouera pas je pense. En Moldavie mardi, il faudra absolument s'imposer car c'est important pour nous d'aller à l'Euro."

Roberto Martinez: "Ce que j'ai appris ce soir ? Que nous avons un large groupe de joueurs capable d'être prêt pour un match en à peine trois jours, grâce à un excellent travail et beaucoup de concentration. Il y a eu de très bonnes choses mais aussi des éléments perfectibles. Le but, notamment, a mis en lumière certains automatismes acquis chez les équipes de jeunes. Par contre on aurait pu gérer un peu mieux la fin de partie. C'était un match assez intense, avec des duels intéressants partout sur le terrain. C'est ce dont nous avions besoin. L'équipe nationale ressort meilleure après ces nonante minutes. C'était aussi satisfaisant de pouvoir donner du temps de jeu à certains garçons qui travaillent dans l'ombre depuis longtemps avec le groupe, comme Van Crombrugge. Bien sûr, l'équipe sera largement remaniée dimanche contre l'Angleterre. On a rappelé de nombreux joueurs pour ce rassemblement et nous comptons les utiliser."



Serge Aurier: "On est satisfait, on ne partait pas favori. La Belgique est l'une des meilleures équipes au monde. C'était l'occasion pour nous de rejouer ensemble après plusieurs mois, on n'a rien lâché. On obtient un match nul sur la fin qui est mérité selon moi. Je suis fier de mon groupe. De ce que j'ai vu ce soir, il y a beaucoup de points positifs."