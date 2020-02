Le sélectionneur national s'est exprimé hier soir sur la radio espagnole Cadena COPE et, après avoir discuté avec Eden Hazard, pense qu'il sera de retour avant la fin du championnat et pourra donc participer à l'Euro avec les Diables rouges.

Présent à Madrid depuis mercredi pour suivre le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le Real et Manchester City, Roberto Martinez s'est exprimé, hier soir, dans l'émission El Partidazo de la radio espagnole Cadena COPE. Et le sélectionneur des Diables rouges a assuré qu'il avait bon espoir de voir Eden Hazard être à nouveau sur pied avant la fin de saison : "Nous avons discuté avec Eden et nous sommes en train de voir quand est-ce qu'il va pouvoir revenir. Tout le monde était extrêmement déçus par sa blessure. Mais ça fait partie de la vie d'un footballeur. Sur les huit dernières années, il a manqué très peu de matchs mais je suis convaincu qu'Hazard va revenir avant le dernier match de Liga et qu'il va être important pour le Real Madrid. Même si les services médicaux du Real Madrid ne me demandent pas mon avis, nous sommes en contact avec eux." Une déclaration qui sous-entend qu'Hazard ne passerait pas par la table d'opération, alors que les services médicaux du Real y sont favorables, et qu'il suivrait comme lors de sa blessure en novembre dernier un traitement conservateur. Une hypothèse qui permettrait au Brainois de réduire son temps d'indisponibilité et donc de participer à l'Euro avec les Diables rouges.



"Nous sommes en discussions avec la Fédération pour mon avenir à la tête de la sélection"

Roberto Martinez a aussi indiqué qu'il aimerait être rapidement fixé sur son avenir à la tête de la sélection : "Nous sommes en discussions pour mon avenir à la tête de la sélection et avant que l'Euro ne commence ce serait important de connaître la position de la Fédération par rapport à la prochaine Coupe du monde." Le sélectionneur des Diables rouges a également assuré que tout était encore "ouvert" entre le Real et Manchester City en Ligue des champions, avant de donner son opinion sur le Clasico de dimanche prochain : "Je pense que ça va être un match très tactique et qu'il va être moins décisif que ce qu'on pouvait penser au début. Pour moi, le titre de champion va se jouer lors des dernières journées."