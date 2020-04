Le sélectionneur national s'est entretenu avec nos confrères de VTM.

Roberto Martinez s'est confiné dans le nord de l'Angleterre. Le sélectionneur national n'a toujours pas prolongé son contrat qui devait arriver à échéance juste après l'Euro : "Je n'oublie pas que mon contrat arrive à échéance le 30 juin prochain", a-t-il déclaré lors d'un entretien via Skype avec nos confrères de VTM, "Mais je travaille tous les jours pour préparer le futur du football belge et des Diables rouges. Je fais comme si je serai présent lors du prochain tournoi. Comme cela doit être. En ce moment, tout est à l'arrêt évidemment et on se rapproche de la date butoire. Mais d'ici, là nous en saurons déjà plus."

Roberto Martinez s'est également montré rassurant sur l'état de santé de notre capitaine Eden Hazard avec qui il a des contacts fréquents comme avec l'ensemble des joueurs de notre équipe nationale : "Je sais qu'il récupère bien. Il va recommencer à courir bientôt. L'opération s'était bien déroulée mais on espère toujours que tout reste positif dans les quatre à cinq semaines suivantes et sans complications." Ce qui est donc le cas selon l'Espagnol.

"Évidemment, les compétitions sont à l'arrêt et donc Eden ne manque aucune rencontre. C'est positif pour lui. Nous sommes convaincus qu'il reviendra plus fort. Mais nous avons également eu de la chance que l'opération ait pu avoir lieu avant l'éclatement de la crise sanitaire du coronavirus. Sinon, il n'aurait pas pu être traité en dehors de Madrid. Je sens bien que Eden sera vite rétabli", a poursuivi l'ancien coach d'Everton qui estime que le report de l'Euro change beaucoup de choses: "En football, un mois est déjà une longue période, alors treize mois, c'est une période interminable. Nous devrons utiliser les deux compétitions qui auront lieu avant l'Euro pour nous préparer au mieux à l'Euro."

"La campagne de qualification nous avait mis en campagne mais désormais nous allons nous concentrer sur la Nations League. Ce sera une bonne préparation en vue de l'Euro. Et en mars, il y a également les premières rencontres de qualification en vue de la Coupe du monde 2022", se projette déjà Martinez qui regarde vers l'avant.