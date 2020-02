Le sélectionneur national est très triste de voir que son capitaine s'est reblessé.

Invité sur le plateau de BeIN Sports en Angleterre, Roberto Martinez a commenté la blessure d'Eden Hazard. C'est un coup dur pour le sélectionneur de la Belgique qui espérait qu'Hazard revienne en forme après sa blessure.

" La communication entre le staff médical des Diables et celui du Real Madrid est très bonne. Cette blessure est inquiétante. Hazard a eu des soucis à la cheville à laquelle il a été opéré il y a quelques années. C'est très dommage. Il était de retour. Il a rejoué l'un ou l'autre match et devait jouer contre Manchester City. Nous sommes très tristes qu'un super bon joueur comme lui soit blessé. Il a déjà été écarté trois mois des terrains à cause d'une autre blessure. Un joueur comme Eden Hazard doit être sur le terrain", a-t-il commenté.

Eden Hazard est sorti de la pelouse à la 67ème minute après s'être blessé à la cheville contre Levante. La même cheville à laquelle il s'est blessé "Selon les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur, Eden Hazard, par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une fêlure du péroné distal droit", écrit le Real Madrid sur son site.