En effet, en Catalogne, Ernestro Valverde est de plus en plus décrié. Son double revers en demi-finale retour de Ligue des Champions (élimination par Liverpool après avoir mené 3-0 à l'aller) et la défaite en finale de Coupe du Roi (1-2 contre Valence) ne joue pas en sa faveur. Selon la presse espagnole, il vit ses derniers jours à Barcelone.

Le journal Sport, souvent bien renseigné, ainsi que la radio RAC1 ont révélé que Roberto Martinez avait déjà été contacté par le Barça.

Roberto Martinez a tenté de calmer le jeu. "Je ne donne mon 'oui' à personne sans d’abord avoir parlé à Bart (Verhaeghe) et Mehdi (Bayat)", relaye Het Laatste Nieuws.

Le sélectionneur des Diables pourra-t-il dire non au Barça et à Lionel Messi ?

© D.R.