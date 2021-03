: "On n'a pas réussi à atteindre notre niveau. On a dû montré un autre aspect du jeu face à un gros adversaire. Je suis content qu'on ait pu tenir défensivement. On a perdu beaucoup de ballons très simples trop rapidement. On a tout de même créé quelques occasions, le match nul est assez logique. Pour le match de mardi contre la Biélorussie, on devra faire tourner dans les positions offensives et mettre de la fraicheur car les joueurs ont beaucoup donné."

Thibaut Courtois : "7 sur 9 serait un bon départ"

Thibaut Courtois ne dramatisait pas la prestation ni le résultat en Tchéquie. "Bien sûr qu’on est toujours déçus quand on ne gagne pas", dit Courtois. "Mais 1-1 en déplacement est un bon résultat. Si on gagne contre la Biélorussie ce mardi, on a 7 sur 9. Ce n’est pas le meilleur départ possible, mais c’est un bon départ. On n’a pas joué contre une mauvaise équipe, et la succession de matchs explique aussi notre moins bonne prestation."

Jan Vertonghen : “Pas moyen de garder le ballon”

Le 125e match de Jan Vertonghen comme Diable ne fut pas son meilleur. “On savait que ce serait un match difficile”, dit le capitaine. “La Tchéquie a mis un pressing haut et a joué un football très direct. Il y avait beaucoup d’espaces entre les lignes, et on ne parvenait pas à garder le ballon dans l’équipe. On a aussi trop facilement perdu quelques ballons en défense. Quand on voit les occasions, 1-1 n’est pas un mauvais résultat. La Tchéquie est l’adversaire le plus fort du groupe. Je ne vais pas dire qu’il fallait qu’on revienne avec les pieds sur terre, mais maintenant, on sait qu’il y a d’autres très bons adversaires.”

Le coach tchèque Silhavy : : “La Belgique avait peur à la fin”

Jaroslav Silhavy, coach des Tchèques, était fier de son équipe. “Contre une excellente équipe comme la Belgique, on a eu les meilleures occasions”, dit-il. “À la fin, j’avais l’impression que les Belges avaient peur de perdre. Si je ne suis pas déçu du résultat ? Quand on fait un nul contre la Belgique, il ne faut pas être déçu. Avec 4 sur 6, on a bien entamé notre campagne. Mais il faudra répondre présent lors de chaque match. Mardi, on joue rejoue un match crucial au pays de Galles.”