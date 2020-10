En raison du couvre-feu instauré en région bruxelloise entre 22h et 6h du matin, les trois rencontres des Diables rouges prévues au mois de novembre face à la Suisse, le Danemark et l'Angleterre, se disputeront au stade de Louvain et non au Stade Roi Baudouin.

Sur le site de la fédération, Roberto Martinez, sélectionneur des Diables rouges et directeur technique de l'URBSFA a réagi sur ce déménagement forcé : "OHL fait toujours preuve d'une grande hospitalité envers nos U21 et nos Red Flames", débute l'Espagnol en référence au fait que le stade louvaniste est le théâtre des rencontres à domicile pour nos Diablotins et notre équipe nationale.

"Nous sommes très impatients d'en profiter en direct avec nos Diables rouges lors des trois prochains matches de notre stage en novembre. Le terrain sera en parfait état également", se réjouit Martinez.