Diables Rouges Roberto Martinez réagit au report de l'Euro en 2021: "Nous avons travaillé dur pour préparer l'Euro mais c'est un cas de force majeure" N. Ch.

Le sélectionneur des Diables est déçu mais il sait que c'était la seule solution possible... Mehdi Bayat (Président de l'Union belge) et Peter Bossaert (CEO de l'Union belge) ont participé à la visioconference organisée par l'UEFA ce mardi. Ils ont donc eu la confirmation de la décision prise par l'UEFA: l'Euro est reporté à 2021. "C’est bien que cette décision soit tombée aussi rapidement. Il s’agit de la seule décision correcte et logique" a notamment réagi Peter Bossaert dans un communiqué de la fédération. "Laisser l’Euro se dérouler en juin ne serait pas responsable et n’est tout simplement pas possible. C’est à juste titre que l’UEFA accorde la priorité au fait que les compétitions nationales puissent se poursuivre jusqu’à leur terme. Nous pouvons ainsi commencer à tout replanifier, que ce soit pour les compétitions nationales, pour lesquelles la tension est la plus forte, mais aussi bien évidemment pour les matches des Diables Rouges, des Red Flames et de nos équipes de jeunes. Mais avant tout, notre attention se porte sur la santé de nos collaborateurs, nos sportifs et nos supporters. Nous ne recommencerons que lorsque tous les risques sanitaires seront écartés."



Roberto Martinez, lui, a reconnu qu'il s'agit d'un "cas de force majeur", concédant toutefois avoir "travaillé très dur depuis la Coupe du monde 2018 pour préparer au mieux cet Euro 2020. Mais nous devons tous être solidaires pour vaincre ce virus. Les Diables rouges ont toujours eu un pouvoir inspirant et unificateur, et ils veulent faire passer le message clair que c’est tous ensemble que nous vaincrons à nouveau en étant conscients de notre responsabilité sociale. Nous soutenons et comprenons la décision de donner la priorité à la santé publique en en ces moments difficiles. Dès que notre santé ne sera plus menacée, nous pourrons, avec toute la Belgique, profiter d’un Championnat d’Europe historique en juin 2021."