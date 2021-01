Ces dernières semaines, plusieurs Diables rouges se sont blessés plus ou moins gravement avec leurs clubs respectifs. Mais c'est bien pour Axel Witsel que l'inquiétude est la plus forte concernant l'Euro 2021. Le milieu de Dortmund s'est rompu le tendon d'achille et ses chances d'aller à l'Euro sont minimes.

Mais le sélectionneur des Diables rouges, Roberto Martinez, préfère lui rester optimiste sur les chances de voir l'ancien joueur du Standard présent dans la sélection pour le tournoi européen.

"S'il est présent à l'Euro, c'est qu'il se sera remis plus rapidement que d'habitude pour ce genre de blesurre. Mais j'ai confiance, 21 semaines avant l'Euro, que nous allons entendre des nouvelles positives", a-t-il affirmé au micro de nos confrères de Sporza.

"Witsel n'a encore jamais enduré de grave blessure et c'est précisément cela qui est frustrant", peste néanmoins Martinez, "mais le médecin était content de l'état de son muscle. Axel guérit vite, il l'a déja prouvé. Il veut regarder vers l'avant mais que peut-il faire. Axel décompte les jours jusqu'à sa guérison complète. Il ne veut pas regarder en arrière."

Quoi qu'il en soit, Martinez devra se passer de son milieu de terrain pour les trois matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 en mars. L'occasion pour le sélectionneur d'essayer de trouver le joueur qui pourrait éventuellement remplacer Witsel à l'Euro : "Nous devons le remplacer en construisant de nouveaux automatismes et en partageant au mieux les tâches de Witsel sur le terrain", explique Martinez, "à ce niveau, les rencontres du mois de mars seront importantes."