À huit semaines de Belgique-Russie et de l’entrée en lice de notre équipe nationale à l’Euro, chaque petite chute et chaque grimace d’un Diable rouge a le don de provoquer des frissons. Souvent, les joueurs se relèvent vite. Mais parfois, les frissons laissent place à une inquiétude plus vive. Comme avec Kevin De Bruyne ce samedi.

Alors que Manchester City et Chelsea se neutralisaient en demi-finale de la FA Cup, De Bruyne s’est subitement arrêté de jouer pour se coucher par terre. Il venait en réalité de se blesser dans un contact pourtant anodin avec N’Golo Kanté : son pied droit est resté bloqué dans le gazon de Wembley.