Roberto Martinez s'occupe comme il peut pendant le confinement: "J'ai revu les matches de Mexico 86"

Le sélectionneur des Diables rouges reste positif en cette période difficile. Contacté par nos confrères de Sporza au travers d'un Facebook live, Roberto Martinez a répondu a plusieurs questions pendant près de 25 minutes. L'occasion pour lui d'évoquer la crise sanitaire depuis la Grande-Bretagne, où il est actuellement (puisque se femme est écossaise): "C'est un véritable arrêt net. Nous vivons à 100 km/h et du jour au lendemain nous n'avons pas eu d'autre option que tout arrêter. Mais nous devons être responsables face à cet ennemi invisible", commence-t-il. Avant d'évoquer ses occupations du moment: "Je regarde notamment d'anciens tournois internationaux. Notamment Mexico 1986. Je suis aussi la situation en Espagne, très impactée par le coronavirus. Cela m'inquiète, notamment pour mes parents qui ont 70 ans. Mais ils sont disciplinés et ont été isolés..."



Et puis, la question de sa situation contractuelle est évidemment arrivée: "Les discussions se poursuivent. Cela peut prendre du temps, au vu des circonstances actuelles, mais les premiers contacts ont été positifs. Je travaille tous les jours comme si j'allais rester en poste pendant 100 ans." Et de rappeler que l'heure était à l'union: "Nous devons être unis et nous montrer forts. De notre côté, nous restons prêts à écrire l'histoire sur le terrain. Les Diables sont plus que prêts pour cela."