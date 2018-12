Après les Diables rouges, c'est au tour de Roberto Martinez de souhaiter ses bons voeux aux supporters.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux ce mardi, le sélectionneur de la Belgique est revenu sur les bons moments vécus en 2018 et remercie les fans pour leur soutien. Il espère pouvoir encore compter sur eux en 2019.

"Nous sommes à la fin de l'année 2018 et c'est une belle occasion pour regarder en arrière. Un grand merci de notre part. 2018 a été une super année avec le Mondial en Russie. Et votre soutien a été énormément apprécié par les joueurs. Nous vous souhaitons un Noël fantastique et une bonne année 2019. Nous espérons encore avoir autant de soutien en 2019. Merci et profitez de la période de Noël", déclare ainsi Roberto Martinez.