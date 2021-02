Le sélectionneur espagnol des Diables rouges prépare l'avenir. On le constate à chaque rassemblement, lorsqu'il intègre de nouveaux joueurs dans ses sélections. C'est surtout le cas en défense, où la récente retraite de Kompany et l'âge avancé de Vertonghen, Vermaelen et Alderweireld doivent l'inquiéter.



Et dans cette défense, une denrée est particulièrement rare: le défenseur central gaucher. Elias Cobbaut (actuellement blessé) et Hannes Delcroix ont récemment été appelés en sélection mais il semblerait que Roberto Martinez souhaite assurer un peu plus ses arrières. Le quotidien néerlandais De Telegraaf a ainsi révélé que Pascal Struijk a été approché par le mentor des Diables. Struijk est un défenseur central gaucher qui évolue à Leeds où, sous les ordres de Marcelo Bielsa, il est dans l'une des écoles les plus réputées du football de possession. Du haut de ses 21 ans, Struijk a déjà disputé onze matches de Premier League et vient d'enchaîner six titularisations.



Surtout: il est né à Deurne, en Belgique, et est donc un Diable rouge potentiel. Même si nos confrères néerlandais parlent d'un "vol", en précisant toutefois que la démarche est "légale et logique".