Le sélectionneur fédéral est nommé directeur technique de la fédé. La prolongation de Roberto Martinez aura un fameux coût pour la fédé.

Son nouveau contrat, qui porte jusqu’au 31 décembre 2022 et donc la fin de la Coupe du Monde au Qatar, est le plus gros de l’histoire de l’Union belge.



Le sélectionneur touchera trois millions par an et voit son pouvoir augmenté. Directeur technique ad-intérim depuis plusieurs mois, l’Espagnol va endosser officiellement ce rôle jusqu’au terme de son contrat.

Avec cette nouvelle casquette, il aura un impact sur les équipes de jeunes, notamment via la nomination des entraîneurs et l’accent mis sur le travail avec les joueurs. Martinez va devenir l’homme le plus puissant de la fédération belge de football.

Les papiers ne sont pas encore signés mais toutes les parties sont d’accord et tout rentrera sous peu dans l’ordre. Le contrat de Martinez stipule également qu’en cas de meilleure offre d’un club, il peu quitter le navire belge en payant une certaine somme.