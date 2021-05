Ce lundi Roberto Martinez va dévoiler sa liste des 26 Diables pour l'Euro (faites la vôtre ici), et forcément il y aura des déçus. L'un d'eux pourrait être un des héros de la Coupe du Monde 2018 : Nacer Chadli. Celui qui avait permis aux Diables d'éliminer le Japon en inscrivant le troisième but décisif dans le temps additionnel, n'est plus un incontournable en club et avec les Diables.

“Il faut être honnête: Nacer n’est pas au top de sa forme”, a d'abord expliqué le sélectionneur national dans une interview accordée à nos confrères de VTM.



Martinez est alors revenu sur le parcours de Chadli depuis la Coupe du Monde 2018: “Il a connu des moments difficiles ces deux dernières années. Il s’est passé beaucoup de choses, il a été prêté par Monaco à Anderlecht et maintenant il est à Basaksehir.”

Mais on le sait, Roberto Martinez s'appuie souvent sur les mêmes joueurs, et Chadli a souvent répondu présent quand il le fallait: “Il a tout de même quelques avantages : il peut jouer à quatre positions et c’est important dans une telle compétition. Il a également l’expérience des grands matchs, comme il l'a montré contre le Japon ou l'Angleterre. Il saisit toujours sa chance dans les grands moments.”

Nacer Chadli fera-t-il partie de la liste des 26 ? Réponse lundi !