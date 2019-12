Beaucoup ont regardé à deux fois pour être sûr dans la file à l’aéroport: oui, c’était bien Roberto Martinez dans le vol Ryanair entre Bucarest et Charleroi ce dimanche matin.



Mehdi Bayat, le président de la fédération, et Peter Bossaert, le CEO, étaient également dans l’appareil de la compagnie low-cost.



Réduction des frais à la fédération? Non, juste plus pratique pour rentrer tôt de la Roumanie où le tirage de l’Euro avait lieu la veille. Roberto Martinez voulait être le plus tôt possible en Belgique. Les vols des compagnies plus luxueuses étaient programmés plus tard dans la journée.