ÀBalaguer, chaque grand tournoi international provoque des sentiments contrastés. Dans cette cité industrielle située à deux heures de voiture de Barcelone, le cœur des habitants ne vit pas forcément pour la Roja. Parce que l’identité catalane y est fort marquée et parce que l’un des enfants du pays dirige une autre sélection. Celle des Diables rouges. Chaque match de l’équipe nationale belge est donc suivi avec une certaine curiosité, voire une passion. Et pour cause : c’est là que vit encore la famille de Roberto Martinez.

Amor, l’adorable maman, et Roberto Martinez Señor, le papa, habitent un appartement au troisième étage d’un immeuble qui ne paye pas de mine. À deux pas du Segre, le cours d’eau qui sépare la partie historique du côté moderne de cet ancien fer de lance de l’agriculture. C’est donc là qu’a grandi l’actuel mentor d’Eden Hazard et compagnie. Là aussi que dès son plus jeune âge il s’est démarqué de ses concitoyens. "Il a la créativité du Catalan mais est beaucoup plus ouvert au monde que nous", lance Antonieta, sa sœur aînée, employée à l’Institut Municipal de Progrès et de Culture. "Lui, il a voyagé aux quatre coins du monde."

Reste qu’il revient saluer ses proches dès qu’il en a l’occasion. Parce qu’il n’a pas perdu le sens des valeurs et la simplicité transmise par ses parents. "Il vient se ressourcer auprès de nous."