Un prénom de boxeur, une carrure de bûcheron (1,87 m) et un mental de guerrier. Mais un garçon aimable, rempli de valeurs, qui dégage à la fois de la zénitude, de la sympathie et de la détermination. Rocky Bushiri est ce genre de joueur toujours jeune mais déjà très mature dans ses actions et ses paroles.

À 22 ans, ce défenseur central, qui a Vincent Kompany et Virgil van Dijk pour modèles, est en train de se faire un nom, grâce à ses performances de l’autre côté de la Manche. Pas encore en Premier League, le championnat de ses rêves, mais d’abord en Écosse, où l’ancien Diablotin a rejoint Hibernian (4e) durant le mercato hivernal, en prêt de Norwich.

Rocky, vous voilà dans un nouveau championnat.