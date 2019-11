L'attaquant n'a toujours pas marqué le moindre but en Ligue des Champions cette saison. Tentative d'explications.

"Je sais où je veux jouer: dans un club qui dispute la Ligue des Champions et qui peut remporter des titres en Angleterre." La phrase, lapidaire, vient de la bouche de Romelu Lukaku et est publiée dans le Guardian en juin 2017. Quelques jours plus tard, l'attaquant belge rejoint Manchester United en provenance d'Everton contre 85 millions d'euros avec la ferme ambition de franchir le pas qui le sépare encore du top niveau.

La suite, on la connaît: le joueur accède enfin au grand bal européen (il s'était contenté des qualifs en début de carrière avec Anderlecht) et marque sept buts en dix-sept rencontres lors de ses deux saisons à ManU, avec un ratio d'un pion toutes les 179 minutes. Un bilan ni atroce, ni dingue, mais un peu plombé par les quatre premières journées de cette édition 2019/2020, abordées avec le maillot de l'Inter sur les épaules: aucun but en 225 minutes. Le compte n'y est à l'évidence pas.

