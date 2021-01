Ce choc en Serie A entre l’Inter Milan et la Juventus était intéressant à plus d’un titre. Tout d’abord au classement général. Si les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient l’occasion de mettre la pression sur les Interistes, ce sont pourtant bien les hommes d’Antonio Conte qui rejoignent l’AC Milan tout en haut du classement (mais avec un match de plus).

(...)