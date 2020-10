Mais il est tout d'abord revenu sur cette fameuse finale d'Europa League, qui restera un mauvais souvenir pour lui, et ce même si elle avait bien commencé. Pour rappel, Lukaku avait ouvert le score dans les premières minutes de la rencontre avant de dévier malencontreusement le cuir dans ses propres filets sur le but victorieux du FC Séville. Au coup de sifflet final, l'Intériste ne s'était pas rendu à la remise des médailles et de la coupe, préférant rentrer directement au vestiaire.

Il s'est expliqué sur cet épisode, sur lequel il avait été vivement critiqué. "La haine de la défaite, chez moi, ça me fait avancer. Parce que tu y trouves une certaine énergie. Je suis très mauvais perdant, je l’avoue, c’est ma grande force dans la vie. Je sais que ça s’est vu en finale d’Europa League l'autre fois. Mais je dois faire quoi ?", sourit-il, avant de poursuivre. "Je ne pouvais pas aller chercher ma médaille. Je ne pouvais pas. Si je regrette ? Non. Mais ce n’est pas un manque de respect vis-à-vis de Séville. Ils ont mérité de gagner. Mais mettez-vous à ma place. Vous travaillez toute votre vie pour arriver à un moment comme ça. En finale, on commence bien puis on perd le match à cause d'un moment où dans ma tête c’est 50-50 (NDLR: en référence à ce moment d'hésitation au moment de dégager le ballon sur le but de Séville). Après le match, je me suis dit: "Pas maintenant". Mais cet épisode m’a donné une certaine énergie et une envie pour faire mieux maintenant. C'est là que je vois le positif dans le négatif", explique Big Rom'.