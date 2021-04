Ce n’est plus à prouver : Romelu Lukaku est l’un des meilleurs buteurs du monde. Avec 27 buts toutes compétitions confondues cette saison, il fait d’ailleurs partie du top 10 européen. Mais le limiter à ses qualités de finisseur serait une terrible erreur car le Diable rouge a considérablement élargi l’ensemble de sa palette d’attaquant.

Son match de mercredi face à Sassuolo (2-1) et celui de ce dimanche contre Cagliari (1-0) en sont les parfaits exemples. En plus de marquer, Lukaku fait preuve d’un énorme altruisme. Il crée des espaces pour les autres, lève toujours la tête pour éventuellement trouver un partenaire mieux placé et délivre des passes plus dangereuses les unes que les autres.