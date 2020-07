A l'instar d'Eden Hazard au Real Madrid, Romelu Lukaku ne disputera pas la rencontre contre la SPAL ce jeudi avec l'Inter Milan.

Pour tout attaquant, jouer contre la lanterne rouge est une bonne opportunité d'alimenter son compteur but. Mais hélas pour Lukaku, il faudra s'attaquer à une autre proie. Le Diable Rouge est encore ménagé contre SPAL.

Son entraîneur, Antonio Conte, ne veut prendre aucun risque avec son meilleur buteur, qui souffre de problèmes musculaires au dos et aux adducteurs.

L'Inter préfère retaper Lukaku pour le déplacement important qui les attend à la Roma.

Au classement, l'Inter peut, en cas de victoire ce jeudi soir, repasser à la deuxième position du classement et dépasser ainsi Castagne et l'Atalanta, brillants vainqueur ce mardi soir contre Brescia. La fin de saison s'annonce folle en Serie A, d'autant plus que la Lazio est également candidate au poste de futur dauphin de la Juve, à qui un nouveau Scudetto tend les bras.