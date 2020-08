Romelu Lukaku et l'Inter Milan affrontent Lerverkusen ce lundi soir en quart de finale de l'Europa League.

Les choses ont très bien débuté pour les Intéristes puisqu'ils ont rapidement pris les devants. D'abord via Nicolo Barella dès le quart d'heure (1-0).

C'est ensuite l'inévitable Romelu Lukaku qui a doublé la mise à la 21e, sur un assist d'Ashley Young. Le Belge a encore parfaitement joué de son corps et de son dos pour finalement conclure subtilement. A noter que le Diable s'offre un nouveau record avec ce but: il devient le premier joueur buteur en 9 matches consécutifs d’Europa League (5 avec Everton en 2014-2015 et 3 avec l’Inter cette saison). Une première donc dans l'histoire de la compétition! Lukaku bat ainsi un record détenu jusqu'ici par Alan Shearer. Lors de la saison 2004-2005, l'attaquant anglais avait inscrit au moins un but lors de huit matches consécutifs avec Newcastle en Coupe UEFA (l'ancien nom de la Ligue Europa).

Kai Havertz réduira le score dans la foulée (25e, 2-1) pour le Borussia.