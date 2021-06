Romelu Lukaku s’était amusé contre les Croates. "On a joué un bon match contre un grand adversaire", lâchait-il. "On est prêts pour l’Euro. Et espérons que des joueurs comme Eden seront à 100 % la semaine prochaine."

On le sait : Lukaku était mécontent après le match contre la Grèce. "Pour les Grecs, c’était un match vital. Pour nous, c’était un match amical. Contre les Croates, on a joué avec beaucoup d’intensité. On a montré notre véritable identité aux gens. On se doit de répondre présent. On sent la pression du peuple belge."

Romelu a marqué le seul but du match. "C’était un but à l’instinct. Il faut être au bon moment et au bon endroit dans le seize mètres adverse. Je sentais où allait tomber le ballon."

Lukaku a failli mettre le 2-0 sur le centre de Vanaken. "C’était un bel arrêt du gardien, parce que ma reprise de la tête était bonne. Je dois accepter que des gardiens font des arrêts. Je suis content : j’ai fait ce que je devais faire pour l’équipe."

Notre attaquant vedette retient beaucoup de points positifs de ce match. "Défensivement, on a été solides. En première mi-temps, la Croatie n’a pas tiré une seule fois au but, et nous six fois. Et nous gérons mieux un match que dans le passé. À certains moments, nous calmons le jeu et nous attendons le bon moment pour faire mal à l’adversaire. On a montré beaucoup de maturité en cassant le rythme du match."

Le début de la rencontre était compliqué. "On a essayé de trouver une solution; on l’a trouvée. On a su trouver les espaces et impliquer Dries et Yannick."

Sa conclusion : "On est plus forts qu’il y a trois ans. On est plus agressifs, on gère mieux les moments où on doit défendre, le collectif est meilleur."