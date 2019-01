Romelu Lukaku sera titulaire samedi avec Manchester United lors du match à domicile du troisième tour de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football, contre Reading (D2), a annoncé vendredi l'entraîneur de ManU Ole Gunnar Solskjaer.

Pour ce duel, le coach norvégien doit se passer des services d'Eric Bailly, Chris Smalling et Marcos Rojo. Paul Pogba est incertain. Solskjaer va donc devoir effectuer quelques changements. Pour remplacer le champion du monde français, l'entraîneur espère pouvoir aligner Marouane Fellaini. En plus de Lukaku, Alexis Sanchez peut aussi se préparer à entamer la rencontre. "Ils reçoivent leur chance. C'est important pour eux, car ils ont besoin de plus de minutes de jeu."

Depuis le renvoi de José Mourinho et l'arrivée de Solskjaer, "Big Rom" n'a plus jamais été titulaire. Lors des deux premiers matchs, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a été exclu de la sélection pour des raisons personnelles. Il a repris l'entraînement à la fin du mois de décembre et quand il est monté au jeu face à Bournemouth et Newcastle, il a marqué deux buts. Contre Newcastle, il n'a mis que 38 secondes pour trouver son chemin vers les filets. ManU l'a emporté 0-2, faisant de Solskjaer le deuxième entraîneur des Mancuniens à présenter un douze sur douze pour ses débuts. Le premier fut le légendaire Matt Busby en 1946.

Après le match de Coupe, Solskjaer emmènera la sélection de Manchester United à Dubaï pour un court stage d'entraînement. "Si les joueurs pensent que ce sera un jour férié, ils se trompent", a précisé l'entraîneur. "Nous allons travailler dur et préparer le duel contre Tottenham Hotspur" (le dimanche 13 janvier à 17h30 au stade de Wembley).