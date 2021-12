Depuis qu'il s'est blessé contre Malmö en octobre dernier, Romelu Lukaku peine à retrouver l'excellent niveau montré depuis de nombreux mois et qui lui a valu un retour dans son club de coeur londonien l'été dernier.

Dans une interview accordée au site des Blues, Big Rom avoue se sentir beaucoup mieux. Si sa blessure était "très frustrante", il relativise. "Heureusement, les blessures que j'ai connues durant ma carrière sont des blessures subies suite à un contact. Je prends vraiment soin de moi". Blessé suite à un tacle face au club suédois, le numéro 9 de Chelsea estime avoir été chanceux dans son malheur. "Cela aurait pu être bien pire".

Peu utilisé par Thomas Tuchel depuis son retour à la compétition, le meilleur buteur de l'Histoire des Diables rouges se sent prêt à cent pour cent. "Je me sens de nouveau à mon meilleur niveau. Je me montre tous les jours, j'attends ma chance".

Une titularisation face à Everton ce jeudi à 20h45, est-elle possible ? L'ancien anderlechtois, passé par les Toffees, est heureux à l'idée de retrouver son ancien club. "J'ai passé de très bonnes années là-bas. Everton a été très important dans ma formation, ils m'ont donné l'opportunité de me montrer en Premier League. Les fans sont géniaux. Ce sera chouette de revoir les gens du club et saluer les supporters".