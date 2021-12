L'entreprise biélorusse a conclu un partenariat avec West Ham, Monaco, Besiktas, le Chaktior Donetsk, le Borussia Moechengladbach et le Sporting Portugal. Plus de 5000 joueurs seront sous licence.

UFL possédait déjà deux ambassadeurs pour promouvoir son opus en la personne de Oleksandr Zinchenko et Roberto Firmino.

Depuis quelques heures, Romelu Lukaku s'est joint au duo. Il a officialisé la nouvelle en publiant sa carte du jeu sur Instagram.

"UFL est incroyable. J’ai suivi les nouvelles autour de ce jeu depuis quelques temps et j’aime vraiment leur philosophie et l’approche du développement du jeu, réagit le buteur belge dans le communiqué officiel. J’attends avec impatience de voir ce que Strickerz apportera aux joueurs et aux fans de football quand le jeu sortira", a commenté le Diable Rouge.