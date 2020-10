En l'absence d'Eden Hazard, Romelu Lukaku a pris le brassard de capitaine du Madrilène et son numéro dix. Deux changements qui n'ont perturbé en rien son efficacité devant le but. Avec un doublé, l'ancien Anderlechtois continue d'écrire l'histoire en sélection nationale. En Islande, il a inscrit son quinzième doublé et ses 54 et 55e buts avec les Diables Rouges. Mais les supporters ont été étonnés de le voir changer de numéro de maillot.

Au micro de Sporza, le buteur en a dévoilé la raison. "C’était pour ma mère. C’était son anniversaire le 10 octobre. Quand c’est possible, j’aime jouer avec le numéro 10. C’était donc un hommage, sans qu’elle le sache." Des propos confirmés sur son Twitter quelques minutes plus tard.