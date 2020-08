Une belle marque de reconnaissance pour celui qui, pendant trop longtemps, était le mal-aimé de la presse. Difficile, pour ne pas dire impossible, de le critiquer cette saison. Le Diable rouge a déjà planté 33 roses en 50 matchs. En C2, il a battu le record détenu par Alan Shearer en scorant durant 10 matchs d'affilée. S'il marque demain soir, il pourrait même égaler le record de Ronaldo (le Brésilien) qui avait scoré 34 buts lors de sa première saison intériste. A l'époque, Il Fenomeno avait inscrit son dernier but en finale... de la Coupe UEFA ! Un signe du destin? Réponse ce vendredi soir !

En un an, Romelu Lukaku aura définitivement conquis son monde en Lombardie. Adulé par les supporters, adopté par ses coéquipiers et, enfin serait-on même tenté de dire, adoubé par la presse ! Aujourd'hui, c'est la Gazzetta dello Sport qui s'en donne à coeur joie en lui dédiant la Une de son journal. On y voit Romelu Lukaku avec un viseur tel Arnold Schwarzenegger dans le mythique film Terminator avec comme titre: "L'Interminator".