Confinement oblige, le Diable rouge s'entraîne dans son parking, à Milan.

De retour en Lombardie après quelques jours passés avec son fils et sa maman, Romelu Lukaku n'a plus le droit de faire du sport en extérieur. C'est donc dans un parking qu'il enchaîne les sprints pour continuer à travailler sa vitesse et son explosivité.Voici les vidéos postées ce jeudi sur ses réseaux sociaux: