L'Euro bat son plein et nos Diables ont déjà fait forte impression lors de leur premier match face à la Russie. Alors qu'ils s'apprêtent à affronter le Danemark jeudi, Google a établi un classement des meilleures recherches à propos de la compétition européenne.

Ainsi, la Belgique figure dans le top 3 des équipes les plus recherchées dans le monde au cours des trois derniers jours, révèle la firme dans un communiqué. Elle est devancée par l'Angleterre, suivi de la Croatie. Le Danemark et la Russie occupent la 4e et 5e place de ce classement. Concernant les Belges, les internautes sont aussi intéressés par les dates et lieux des matchs. "Quand la Belgique joue contre le Royaume-Uni 2021" est la question la plus posée de ces trois derniers jours.

Cet intérêt pour les Diables rouges ne vient pas seulement de chez nous. La Russie, contre laquelle la Belgique s'est imposée 3-0 samedi, est la deuxième nation à se renseigner sur notre équipe nationale, suivi par la République centrafricaine et le Turkménistan, précise Google.

Du côté des joueurs, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont les footballeurs belges les plus populaires dans le monde sur le moteur de recherche. En Belgique, il s'agit de Romelu Lukaku, Timothy Castagne et Eden Hazard pour le top 3, suivit de De Bruyne et de Thibault Courtois.