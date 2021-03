C'est un secret de polichinelle, le physique de Romelu Lukaku a toujours été son atout numéro un. D'Anderlecht à Everton en passant par Manchester United puis l'Inter Milan aujourd'hui, l'attaquant a souvent misé sur sa force pour décapsuler les défenses adverses. Mais depuis son arrivée chez les Nerazzurri, Big Rom' y a ajouté d'autres ingrédients. Plus mobile, meilleur dans la conservation de balle ainsi que le jeu dos au but et plus fin techniquement, il a désormais plusieurs cordes à son arc.

Quels sont les secrets de ce Romelu Lukaku 2.0 ? L'intéressé a répondu à la question aux micros de la chaîne du club italien dans un podcast. "Depuis que je suis ici à l'Inter, nous avons fait une analyse de mon corps et beaucoup de choses ont changé", a-t-il expliqué. En arrivant dans la capitale italienne, le colosse pesait plus de 100 kg pour 191 centimètres. De son propre aveu, il était probablement en surpoids lors de son aventure chez les Red Devils. En Angleterre, Big Rom se serait donc trop souvent tourné vers la 'malbouffe'.

Puis le sergent Antonio Conte est passé par là. Désormais, l'attaquant incontournable des Diables rouges pèse 90-91 kilos sur la balance. De quoi se compose ce nouveau régime ? "Je mange beaucoup de salade, du poisson, ce qui a un excellent effet sur moi. Je prends également certaines molécules comme la carnitine et un complément de vitamines."

Dans ce podcast, il a aussi précisé sa nutrition type lors d'une journée complète. "Mon régime se compose de salade pour le déjeuner. De beaucoup de poitrine de poulet ou de nouilles shirataki. Pour les glucides, j'adore les patates douces et le riz noir. Alors que je ne mange pas beaucoup de pâtes."

Pour récupérer après les matchs, le Belge de 27 ans donne un conseil pour les plus jeunes. "La réhydratation est très importante, tout comme le sommeil, surtout au fil des années. A la fin des rencontres, je mange beaucoup de glucides. Et je mets également beaucoup de glace sur mes muscles. Le but est de suivre une alimentation correcte, de découvrir et de se poser des questions sur ce qui peut vous faire du bien."

Ce cocktail détonnant permet à Romelu Lukaku de s'épanouir sur le terrain comme il le prouve depuis son arrivée dans la Botte. "Je ne varie pas beaucoup mon alimentation car nous jouons très souvent et nous devons être fort physiquement. Nous courons tellement sur le terrain. Depuis que j'ai ce style de vie, j'ai des meilleures sensations. Je me sens plus réactif et plus rapide. Chaque pays a sa propre façon de manger. Personnellement, j'ai toujours été un joueur explosif. Mais l'Italie m'a amené à un autre niveau. Je ne me suis jamais senti aussi fort. J'ai atteint un nouveau palier physique et mental."

Difficile de le contredire. Avec 58 buts et 13 passes décisives en 84 rencontres pour l'Inter toutes compétitions confondues, Big Rom affole les compteurs. Cette saison, il porte son total à 24 buts et 7 passes décisives en 33 apparitions pour un total de 2 633 minutes jouées. Ce qui signifie qu'il est décisif toutes les 84 minutes avec l'Inter. Surtout, il est bien parti pour enfin remporter son premier championnat européen depuis son seul titre avec le RSCA lors de l'année 2009-2010. Avec six points d'avance sur l'AC en Serie A, les hommes de Conte ont un boulevard vers le titre. Il leur reste douze journées pour ramener le Scudetto. Un exploit à la hauteur du nouveau Romelu Lukaku.