Hier, le petit Romeo célébrait première année de son existence.

Romelu Lukaku n'a pas que le foot dans la vie, il est aussi père d'un petit Roméo. C'est d'ailleurs dans ce sens que Big Rom' fête ses buts par un pouce dans la bouche depuis plus d'un an maintenant. Pour son premier anniversaire, le papa de Roméo a voulu mettre les petits plats dans les grands. Au menu, gâteaux, mots doux et cadeaux.... Dont un maillot de l'Inter floqué Roméo avec le numéro un.

Afin d'immortaliser ce beau moment, Romelu Lukaku a posté une autre photo sur Instagram de lui donnant un bisou à son fils de dos avec comme légende: "Joyeux anniversaire, mon fils. Je t’aime."

Aucun doute là-dessus, Romelu Lukaku n'est pas bon qu'à faire trembler les filets de Serie A.