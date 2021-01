C'est la première fois que l'attaquant de l'Inter Milan, buteur le plus prolifique de l'histoire des Diables Rouges, remporte ce trophée.

Romelu Lukaku succède au palmarès à Eden Hazard, élu trois fois de rang entre 2017 et 2019. Arrivé à Milan en août 2019, 'Big Rom' n'a pas tardé à porter les Nerazzurri sur ses épaules. Il a contribué à la très bonne saison de l'Inter, tant sur la scène nationale que continentale, grâce à ses 34 buts toutes compétitions confondues.

Lukaku et l'Inter ont toutefois dû s'avouer vaincus en Italie, battus pour un point par la Juventus, et en Europa League, défaits en finale par le FC Séville. Le Belge a pu se consoler avec le titre de Joueur de la saison en Europa League.

Cette saison, le Diable a continué sur des bases encore plus élevées. Il affiche déjà 17 buts et 3 assists en 22 matches toutes compétitions confondues. Ce mercredi, c'est encore lui qui a sauvé les siens, tombés dans le piège de la Fiorentina en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie jusqu'à la 119e minute, moment choisi par Lukaku pour marquer le but de la qualification.

Ces performances ont donc permis à Lukaku, 27 ans, de remporter ce trophée de meilleur joueur belge évoluant à l'étranger pour la toute première fois de sa carrière. Avec 363 points, il a devancé de peu le double lauréat Kevin De Bruyne (2015, 2016). Élu Joueur PFA de l'année en Angleterre, où il a notamment été meilleur passeur de la défunte saison, le milieu de terrain des Skyblues a récolté 330 points.

Le podium est complété Thibaut Courtois. Le gardien titulaire du Real Madrid, champion d'Espagne en titre, a lui empoché 99 points.