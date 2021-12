Contre Brighton, Romelu a reçu sa première titularisation depuis le mois d'octobre. Dans la foulée, l'attaquant des Diables Rouges a accordé une interview à Sky Sport. À nos confrères, le joueur de Chelsea se dit insatisfait de sa situation., analyse le n°9.

Romelu est aussi revenu sur son aventure en Italie. Un pays où il espère bien refouler les pelouses. "C'est maintenant le bon moment pour partager mes émotions. J'ai toujours dit que je portais l'Inter haut dans mon cœur", assure le Diable. "Je sais que je vais retourner à l'Inter. Je l'espère vraiment. J'aime l'Italie. Je pense que c'est le bon moment de parler et d'expliquer aux gens ce qu'il s'est vraiment passé. Je ne veux pas retourner à l'Inter en fin de carrière, mais plus tôt, pour gagner encore plus ensemble. Je veux m'excuser auprès des supporters de l'Inter. Le timing et les mots lors de mon départ étaient mauvais. Je me souviendrai toujours de ce que vous avez fait pour moi."