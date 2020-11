ITALIE

Ce samedi, en ouverture de la neuvième journée de championnat, l'Inter Milan se déplace à Sassuolo. Romelu Lukaku, le meilleur buteur des Milanais, a été ménagé. Antonio Conte, son coach, a décidé d'aligner Alexis Sanchez aux côtés de Lautaro Martinez pour affronter le dauphin de Serie A.

Cinquième au classement général du championnat italien, les coéquipiers de Lukaku pourraient, en cas de victoire, recoller à ex-aequo avec leur adversaire du jour, actuellement à deux unités de l'AC Milan, solide leader de la compétition.

Dès mardi, une grosse rencontre attend l'Inter Milan en Ligue des Champions. Les homme d'Antonio Conte se déplacent à Monchengladbach, premier de la poule B avec 8 points. Lukaku et les siens n'ont récolté que deux unités en quatre matches et pointent à la quatrième place. La victoire est donc impérative ce mardi pour rester dans la course à l'Europe. Voilà pourquoi Big Rom démarre sur le banc ce samedi contre Sassuolo.

La rencontre a bien commencé pour les Milanais qui mènent au score grâce à... Alexis Sanchez après 5 minutes de jeu! Dix minutes plus tard, Vidal forçait un goal contre son camp de Chiriches pour donner un avantage confortable à ses couleurs. A l'heure de jeu, Galiardini portait les chiffres à 0-3. Lukaku est monté à la 79ème minute de jeu. Cinq minutes plus tard, Lukaku marquait un but mais il a été, à juste titre, sifflé hors-jeu.

ANGLETERRE

Brighton & Hove Albion et Liverpool ont partagé l'enjeu 1-1 samedi lors de al 10e journée de Premier League. Leandro Trossard, de retour de blessure, a débuté sur le banc de Brighton. Il est monté au jeu à la 26e minute pour remplacer Maupay, blessé.

Diogo Jota a ouvert le score à l'heure de jeu, Brighton égalisant par Gross dans les arrêts de jeu. Divock Origi est resté sur le banc des Reds.

A 16H, Manchester City recevait Burnley. Il n'a fallu que 6 minutes à la bande de Pep Guardiola pour mener au score. Marhez a ouvert le score sur un nouvel assist de Kevin De Bruyne. Après le deuxième but de Marhez, KDB y allait d'un nouvel assist. Cette fois, c'est le latéral gauche Benjamin Mendy qui a été servi par De Bruyne.