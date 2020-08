Buteur oui mais buteur malheureux. Voici comment on pourrait décrire l'humeur de Big'Rom après la défaite de son équipe en finale de C2. Alors qu'il lançait ses coéquipiers vers la voie du succès sur penalty, le Diable rouge a dû déchanter par la suite. Buteur... contre son camp en fin de match, il a précipité malgré lui la défaite des siens, même s'il ne peut pas grand chose sur cette action. Cette déception avalée, l'attaquant a décidé de s'exprimer sur les réseaux sociaux. "Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille" commence-t-il sobrement. "Cette année, on a grandi en tant qu’équipe et c’est un honneur de représenter ce club que j’aime depuis que je suis enfant. Ce qu’il s’est passé en finale m’énerve, mais je vais me battre. Je n’ai jamais eu un chemin facile dans ma vie, mais cette expérience va me rendre plus fort. Je suis sûr d’une chose, l’Inter n’est pas mort et cette expérience va nous rendre meilleurs. Cette unité nous guide vers la bonne direction. Aux fans, je veux dire merci pour votre support à chaque match. Forza Inter."





Cette saison, Romelu Lukaku a réalisé sa meilleure saison personnelle avec 34 goals sur l'ensemble de la saison. Grâce à ses performances, il a égalé le record de Ronaldo le Brésilien qui avait inscrit le même nombre de goals en Lombardie lors de sa première saison. Quelques minutes après le message de Lukaku, l'Inter répondait à son avant-centre avec comme mention "We Love You". Une belle histoire d'amour qui ne fait que commencer.