On ne sait pas encore dans quel club évoluera Lukaku l'an prochain. Mais on sait où il ne jouera pas. Ce mardi, le London Evening Standard a évoqué l'avenir du Diable rouge. Et le quotidien affirme que deux cibles sont exclues pour Big Rom': Newcastle et l'AC Milan.

Une information qui, finalement, n'étonnera personne. Surtout pour le second club nommé. Depuis son idylle avec l'ennemi juré de l'Inter Milan, une arrivée dans le club d'Alexis Saelemaekers semble exclue.

En revanche, les Magpies seraient l'une des rares formations à pouvoir lui offrir le même salaire qu'au Bridge. "Son salaire, que l'on estime à environ 300 000 £ par semaine, écarterait la grande majorité des prétendants possibles", précisent en effet nos confrères. "Le nouveau riche Newcastle est considéré comme l'un des seuls clubs à ne pas être découragés par le paquet financier que requiert un transfert de Lukaku", ajoutent-ils. En plus de cette sacrée fiche de paie, Chelsea a bien conscience qu'il sera impossible de récupérer ce qu'il avait dépensé pour l'attaquant l'été dernier (115 millions d'euros).

Un avenir encore (très) incertain

Bien évidemment, l'avenir de Lukaku dépendra des nouveaux propriétaires des Blues. Lors de sa présidence, Roman Abramovitch n'a jamais eu de scrupules à se débarrasser de ses éléments coûteux. Ce qui ne sera peut-être pas le cas de son successeur.

Actuellement, c'est Todd Boehly et sa clique d'investisseurs qui sont en pourparlers exclusifs pour reprendre le club londonien. Et l'Américain a la réputation de voir ses équipes sportives comme des opportunités pour investir son argent. "Dans cette optique, il serait étonnant qu'il accepte que le joueur le plus cher de l'histoire du club reste sur le banc de touche", affirme le London Evening Standard.

Selon le média, le problème est que l'Américain serait prêt à mettre Thomas Tuchel au centre du projet. Un choix qui ne va certainement pas plaire à Big Rom'. À l'image de la rencontre au Goodison Park ce week-end. Alors que son équipe était malmenée, l'entraîneur allemand a décidé de ne pas utiliser son numéro neuf pour essayer de renverser le cours de la rencontre. Un choix qui a étonné en Angleterre. Mais qui sonne surtout comme un nouveau coup dur dans la relation que les deux hommes entretiennent. "Mais sa préférence est encore de rester pour inverser la tendance dans le club qu'il soutenait quand il était enfant", précise l'article.

Malgré les blessures et les contre-performances, le Belge de 29 ans est tout de même le second meilleur buteur des Blues cette saison.