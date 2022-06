Son come-back est sur toutes les lèvres dans la presse italienne. Depuis plusieurs mois, certaines voix envoient régulièrement Romelu Lukaku de retour à l'Inter. Une rumeur qui s'est encore accélérée cette semaine par la Gazzetta dello Sport. Selon nos confrères, son avocat, Sebastien Ledure , est allé discuter d'éventuelles retrouvailles avec son ancien club. Un accord aurait même été trouvé entre le joueur et les Nerazzurri .

Ce jeudi, un journaliste avait également fait le trajet jusqu'à Tubize pour pouvoir interroger l'attaquant rapporte Het Nieuwsblad. Au sein du groupe, on assure que le numéro neuf garde son calme. "Je n'ai pas parlé à Romelu de son avenir" , a commencé Martinez pendant la conférence de presse. "Mais il gère bien la situation. Ce n'est pas la première fois dans sa carrière qu'il connaît ce genre de situation."

Une réponse qui n'a pas totalement satisfait le journaliste qui avait fait le déplacement. Alors que Lukaku se rendait à l'entraînement, le reporter s'est faufilé entre les vestiaires et le chemin des terrains afin d'avoir une réponse plus complète. Ce à quoi RL9 a répondu poliment: "Désolé, je ne peux rien dire à ce sujet pour le moment." Circulez, il n'y a rien à voir. Big Rom n'a donc ni confirmé ni infirmé ces rumeurs provenant d'Italie. Pendant la séance, rien n'a semblé perturber le joueur formé au RSCA qui arborait son plus grand sourire à l'idée de retrouver le terrain après un coup.

Depuis son interview polémique, Lukaku est très discret avec les médias. Sans doute parce qu'il sait que cette sortie lui a clairement porté préjudice pendant la saison. Une année marquée par quelques hauts et les très bas. En témoigne un paradoxe: souvent décrié et pas toujours titulaire, Big Rom' a tout de même terminé meilleur buteur de son équipe avec 15 réalisations. Trop peu cependant lorsque l'on a coûté 115 millions d'euros et que l'on possède le plus gros salaire de son club.

Reste que Big Rom' va devoir faire un choix et trois solutions semblent se dégager. La première est qu'il choisit de rester et prouver qu'il mérite sa place. La deuxième est un retour à l'Inter, là où il est devenu l'un des meilleurs attaquants de la planète. La troisième serait de repartir d'une page blanche dans un nouveau club comme le Bayern ou le Barça en fonction du départ de Robert Lewandowski . Lukaku devrait donc avoir l'embarras du choix.