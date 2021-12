Romelu Lukaku est devenu le meilleur buteur belge en Coupe d'Europe, ce mercredi, après avoir inscrit son 39e but sur la scène continentale face au Zenit Saint-Pétersbourg. Surtout, le Diable a fêté sa première titularisation depuis sa blessure de la plus belle des manières, alors qu'il n'avait plus marqué depuis le 14 septembre dernier avec les Blues. C'était déjà face au Zenit.





Chelsea a toutefois perdu la première place du groupe à la 95e minute, sur un superbe but d'Erokhin. Score final: 3-3.