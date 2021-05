Un politique en pleine campagne électorale n'aurait pas fait mieux. Romelu Lukaku a séduit beaucoup de monde, ce lundi soir, durant son passage sur le plateau de La Tribune par écrans interposés. Invité pour évoquer le titre de l'Inter mais aussi la perspective de l'Euro et la progression de la jeunesse anderlechtoise, le Diable a régalé son auditoire avec un discours humble, lucide et drôle par moments.Auteur de 27 buts et 9 assists cette saison, il a surtout énormément progressé dans le jeu en pivot.Mais comment a-t-il travaillé cet aspect de son jeu pour en faire, en l'espace de quelques mois, un point fort plutôt qu'une faiblesse ?Interrogé sur le meilleur avant-centre du moment, Romelu n'a pas besoin de réfléchir longtemps avant de donner sa réponse: