"Romelu Lukaku reviendra plus fort et plus vite que prévu", prévient son agent Diables Rouges La Rédaction L'agent du Diable rouge est optimiste malgré la blessure à la cheville de son poulain. © Belga

Federico Pastorello est l'agent de Romelu Lukaku. Présent en tribunes lors du match face à Malmö, il a vite compris que le Belge s'était blessé: "C'est un gars qui a toujours envie de jouer. Le voir rester allongé sur le terrain, ce n'était pas bon signe", a-t-il expliqué à SkySports.



"On attend maintenant des examens complémentaires pour en savoir plus. Sur le coup, Romelu était très triste. Je suis sûr qu'il aurait marqué durant ce match car il était bien dans le coup jusqu'à sa blessure." Et d'ajouter: "Il travaille avec son kiné à la maison, donc je peux vous dire qu'il reviendra plus tôt que prévu."



Thomas Tuchel doit croiser les doigts pour que l'agent ait raison, car le programme de Chelsea est très chargé avec cinq matches prévus durant les quinze prochains jours.