Manchester United va-t-il s'impatienter ? Ce lundi, Romelu Lukaku s'était entraîné avec les U18 d'Anderlecht, le tout avec une tenue frappée du logo de Joma, le nouvel équipementier du Sporting. Outre le fait que l'avant-centre portait une tenue d'une autre marque qu'Adidas, le sponsor de United, c'était surtout cet entraînement extra qui posait question, alors que le joueur cherche toujours à quitter Old Trafford. Le Daily Mail indiquait alors que ManU avait refusé de commenter cette sortie sur Bruxelles que s'était offerte le Belge.

Cela n'a pas empêché Big Rom' de remettre ça ce mardi, affirmant un peu plus qu'il ne voit plus son avenir dans le nord de l'Angleterre. D'autant plus que si les joueurs bénéficiaient d'un jour off ce lundi, ils étaient attendus le lendemain à Carrington, le centre d'entraîenement mancunien. Et à moins qu'en plus de marquer des buts, Lukaku ne possède le don d'ubiquité, il est bel et bien toujours à Neerpede.

Coté transfert, c'est toujours le statu quo. Si l'échange entre lui et Paulo Dybala semble aujourd'hui oublié (l'Argentin n'était pas assez motivé à l'idée de rejoindre Manchester et ses demandes salariales étaient trop importantes, selon les médias britanniques), c'est bien l'Inter qui est revenu à la charge avec une offre de 75 millions, plus cinq autres de bonus, selon un journaliste italien bien informé. Antonio Conte avait également réexprimé son envie de voir le Diable évoluer sous ses ordres.

Attention tout de même à ne pas trop prendre son temps, le mercato anglais ferme ses portes ce jeudi à 18h pétantes !