Le Diable rouge a répondu aux questions de ses suiveurs sur les réseaux sociaux.

Période de confinement oblige, les footballeurs ne peuvent pas s'entraîner sur les terrains de football. Pour passer le temps et divertir sa communauté sur Twitter, Romelu Lukaku a décidé d'organiser une foire aux questions sur le célèbre réseau social, Big Rom ayant répondu à certaines d'entre elles.

Outre des questions sur ses goûts musicaux et en matière de jeux vidéos et de dessins animés, une des questions concernait un éventuel retour à Anderlecht "comme l'a fait Kompany". L'attaquant des Diables a répondu brièvement mais sans ambiguïté : "Bien sûr". Une réponse qui va faire rêver les supporters des Mauves d'un retour d'une de leurs anciennes gloires récentes.

Entre 2009 et 2011, Lukaku a inscrit 41 buts en 98 rencontres avec le Sporting. Des statistiques qui feraient pâlir n'importe lequel des attaquants actuels chez les Mauves.

Le joueur de l'Inter Milan a également évalué ses expériences dans les deux clubs du Big Five anglais pour lesquels il a joué : "C'était deux bonnes expériences... les gens disent que ce n'était pas le cas. Chelsea m'a donné l'opportunité de venir jouer en Angleterre et d'apprendre aux côtés de mes idôles. L'autre est venue me chercher au bon moment pour me permettre de passer un nouveau palier et de disputer la Ligue des Champions."

Après avoir joué huit saisons en Angleterre, Big Rom a découvert un autre championnat l'été dernier en signant en Italie à l'Inter Milan : "Les plus grandes différences entre les deux championnats ? En Italie, tu es soumis à rude épreuve chaque semaine tactiquement. Mais en Premier League la vitesse et l'intensité sont plus élevés."