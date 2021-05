A croire qu'il ne fait pas bon être champion cette année. Alors que le LOSC, vainqueur surprise de la Ligue 1, dégraisse déjà en vendant Mike Maignan au Milan AC, l'Inter serait également contraint à réaliser des économies malgré leur Scudetto.

La Gazzetta dello Sport annonce que les dirigeants intéristes voudraient procéder à des économies de 20% sur les salaires de l'effectif. L'objectif est d'également vendre pour 100 millions d'euros de plus value. Pour atteinte ce but, plusieurs éléments indispensables pourraient partir dont Romelu Lukaku. Selon le quotidien, le Belge est courtisé par Manchester City.

Achraf Hakimi et Lautaro Martinez devraient également quitter l'Italie. Ce dégraissage concernerait tous les éléments possédant une cote élevée sur le marché.

Cette politique devrait conduire au départ de Antonio Conte. Le technicien ne souhaite pas que son travail soit réduit à néant. Quelques heures après les célébrations du titre, les Nerazzuri n'ont déjà plus le goût à la fête.