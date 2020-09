Pour pouvoir jouer avec Romelu Lukaku à FIFA 21, il vous faudra attendre le 6 octobre prochain. Mais un mois avant la sortie officielle du jeu, les joueurs ont déjà pu découvrir la note qui leur a été attribuée par les développeurs du jeu.

Sorti d'une saison réussie avec l'Inter Milan (34 buts et 6 passes décisives en 51 rencontres), le meilleur buteur des Diables Rouges s'attendait à avoir une meilleure note que dans FIFA 20. Mais le Belge a la même note que dans l'édition précédente du jeu vidéo (85).

Ce qui l'a quelque peu fâché et il n'a pas hésité à le faire savoir, tout en dénonçant les pratiques de EA Sports. "Soyons honnêtes, FIFA se plante avec ses notes. Du coup les joueurs se plaignent à propos du jeu et leur font un peu plus de publicité. J'en ai marre de cette merde. Je sais ce que je fais" , a écrit Big Rom sur Twitter.