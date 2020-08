Dans les colonnes du Times, Wayne Rooney a évoqué un joueur pour qui il a beaucoup d'admiration: Kevin De Bruyne. Il faut dire que le Diable rouge sort d'une très grosse saison avec Manchester City, toujours en course pour remporter la Champions League.



"Ses longs ballons me rappellent ceux de Steven Gerrard", lâche d'abord Rooney. "J'aime ses prises de risques, il n'est pas là pour jouer la passe facile. D'ailleurs, quand il a le ballon, ses équipiers se mettent directement en mouvement. C’est le plus beau compliment que l'on peut faire à un milieu de terrain", ajoute l'ancien attaquant de Manchester United.



Selon lui, KDB est "la plus grosse arme de Manchester City, l'un des trois meilleurs joueurs au monde actuellement".



Le principal intéressé appréciera !