Roy Hodgson, le coach de Crystal Palace, espère pouvoir déjà compter sur Michy Batshuayi dès samedi (16h00) contre Fulham lors de la 25e journée de Premier League.

Le transfert de Michy Batshuayi, prêté par Chelsea jusqu'au terme de la saison, ne s'est réglé que tard jeudi, dans les dernières minutes du mercato.

"Je pense que Michy sera assez 'fit' pour jouer", a déclaré Roy Hodgson vendredi en conférence de presse. "Mais je vais seulement parler avec lui quand il arrivera cet après-midi et on verra comment il se sent".

L'arrivée du Diable Rouge, qui pourrait être aligne avec Christian Benteke en attaque, ravit le coach des Eagles. "C'est un joueur que nous admirons depuis longtemps. Son nom était sur toutes les lèvres depuis longtemps", dit Hodgson. "Mais ce n'est qu'à la fin de ce mercato que nous avons eu la chance de l'attirer. Ses stats sont très bonnes. Il a prouvé qu'il était un buteur. Sa venue va nous donner un coup de boost".

Crystal Palace compte sur Michy Batshuayi pour rester en Premier League. Les Eagles sont 15e avec 23 points, tands que Fulham est 19e avec 17 points.