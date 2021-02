Tout va bien pour Rudi Garcia. Présent depuis octobre 2019, le coach français est parvenu à remettre Lyon sur de bon rail. Tout d'abord en l'amenant en demi-finale de C1. Ensuite en étant troisième de Ligue 1 avec les Gones cette saison. Ce dimanche, il faisait l'objet d'une interview dans le Club Du Dimanche, une émission sur beIN SPORTS. Et l'homme de 56 ans n'a pas oublié un certain Eden Hazard. Entre 2008 et 2012, ils étaient associés au LOSC et ont même ramené un titre de champion de France.

Il est donc revenu sur la période difficile que connaît le capitaine des Diables rouges. "On a un Real qui comptait beaucoup sur Eden Hazard et Eden est très malheureux de ne pas pouvoir aider son équipe. Malheureusement, la seule chose qu’on peut souhaiter c’est qu’il revienne à 100% et qu’il puisse enfin montrer tout le talent qui est le sien parce que c’est l’un des meilleurs joueurs du monde."

Pour revenir, l'ancien entraîneur de la Roma estime que cela peut prendre du temps. Tout simplement car il doit retrouver le rythme. "Il a quand même un jeu qui nécessite beaucoup d’accélérations, de changements de direction, donc je pense qu’il a besoin d’être bien physiquement. Il revient, se remet à niveau, commence à être bon et il a de nouveau un pépin. Il doit à chaque fois recommencer sur le plan athlétique à récupérer toutes ses forces et notamment cette capacité d’accélération. C’est vraiment nuisible pour son jeu, donc il est obligé de s’adapter…". a-t-il confié.

Actuellement blessé à cause d'une nouvelle blessure musculaire, Eden Hazard devrait revenir d'ici trois semaines selon son coach Zizou.